新冠病毒来袭：如何自我防护

随着原发于武汉的新冠病毒在中国大陆四处蔓延并波及全球，人们的恐慌情绪正在上升。在中国国内，政府被迫采取严厉措施以阻止病毒继续蔓延，包括在北京也对出行有所限制。人们的无助感有增无减。我收到不少在中国工作的新闻记者和公共健康工作者的焦急询问：“我们该如何保护自己和家人？”

如果三周前就有更多的信息公开和迅速及时的措施，而不是试图掩盖真相，这次疫情应该还是比较容易控制的。但是现在为时已晚，该病毒正在全球传播。由于没有针对nCoV2019（又称“武汉肺炎”）的疫苗或治疗方法，并且感染已在全国蔓延，因此政府只得搬用2003年对付SARS的办法。这意味着必须封锁整座的城市，必须限制本国人口的流动和潜在的疾病传播行为。接下来就算会不准人离开北京也不足为奇。整个中国大陆可能很快也会被封锁。

我理解大家的恐惧，而且我预料未来的日子恐慌情绪还会上升。然而以下十种简单的做法可以保护你自己。

在SARS流行期间，我去了中国大陆和香港各处，采访受感染者、参与治疗的医生和护士、政府官员、警察等各种各样的人。尽管我和病人同处一室，我也不担心自己会被传染。那是因为我知道该采取什么预防措施。以下是其中最需要了解的几个重点：

离家外出时要戴手套（冬季的连指手套或户外手套），在地铁、公共汽车上和公共场所都戴着别摘下来。

2.如果你在社交场合需要脱下手套，比如在握手或用餐时，千万不要用手触摸脸部或眼睛。不论有多么痒，都别让手碰到脸部。在重新戴上手套之前，要先用肥皂和温水彻底清洗双手，搓干净手指，然后戴上手套。

3.每天换手套并彻底清洗，不要戴湿手套。

口罩如果不能盖严口鼻四周，就不会有多少保护作用。在室外，尤其是在阳光下，紫外线能杀病毒，戴口罩的必要性不大，因为这时病毒不大可能被随机地吹进人的口鼻。即使在室内，口罩如果被重复使用多次，或是松垮地戴在脸上，或是被没戴手套的手摘下来过，那它就是心理安慰多于实质性保护了。

重复使用同一口罩比不用还糟——而且令人恶心，因为你的口鼻呼出来的东西会在口罩内形成一层臭臭的薄膜，最容易吸引细菌。我在疫情爆发时并不单纯依赖口罩，而我已经历过三十多次疫情！我的做法是避免去人多的地方，在与任何个人打交道时保持半米的距离，即大约1.5英尺，这是个比较好的标准。如果有人咳嗽或者打喷嚏，我就请他们戴上口罩，以免我被喷到有可能带有病毒的口鼻液。如果他们拒绝，我会离他们一米（约3英尺）远，或者离开。不要跟人握手或者拥抱，礼貌地谢绝，解释在疫病流行时亲密接触对你俩都不好。

在自己家里，即刻换掉卫生间和厨房里所有的毛巾，换上标着每人名字的干净毛巾。让每个人都只用自己的毛巾，而不碰别人的。每周清洗两次所有毛巾。湿毛巾是各种病毒的好家园，比如普通感冒和流感，当然也包括冠状病毒。 要特别小心门把手。如果可能，最好用手肘或肩膀开门。不然就戴着手套去开门，或者开完门后马上洗手。如果你家里有人已经生病，那么一定要定期擦洗门把手。类似的，对楼梯把手、桌面、手机、玩具、笔记本电脑——任何要用手接触的东西都要非常小心。你如果只碰自己的东西没事，但是如果你需要拿起别人的手机、炊具，或者用别人的电脑键盘，过后要马上洗手，千万别碰你的脸。 如果你和别人一起吃饭，不要用自己的筷子和餐具到公共的碗盆里取食。当然也需要告诉你的孩子不能喝别人杯子里、或者大家共用的容器里的饮料。在中国习惯于一顿饭做好几个菜，然后每人用自己的筷子到共享的菜碟里去夹菜。在疫病流行时不要这么做。在每个菜里放公勺，每人用公勺取菜然后将公勺放回菜碟，然后才用自己的筷子从自己盘子里夹菜入口。做饭菜前洗净食物；餐前餐后洗净锅碗瓢盆；不要去卫生脏乱差的餐馆。 在查清病毒来自什么动物之前，绝对不要购买、宰杀或食用任何活体动物或活鱼。 如果天气允许，在家和上班时都打开窗户，流通新鲜空气。病毒不能在空气流良好的地方存活很长时间。当然如果天气很冷很糟，还是需要保暖和关上窗户。 最后，如果你是在照顾发烧的家人或者朋友，在他们身边时一定要戴上严丝合缝的口罩，而且让病人也戴上（除非他们犯恶心）。为亲友换口罩时一定要非常非常小心。为了你自己的安全一定要假设这上面全是病毒。戴上乳胶手套去拿，把它放在一次性容器里密封后扔到垃圾桶里。戴着乳胶手套，用一次性毛巾/棉棒给病人轻轻地拿温肥皂水洗脸；然后同样密封于一次性的容器或塑料袋里，扔进垃圾桶。照顾病人时最好穿上长袖上衣和盖住自己全身的衣服。把病人穿过和碰过的东西如衣物、床单、毛巾和餐具在热肥皂水里洗彻底。如果有条件的话，把家里的病人隔离在某个房间，或者某个舒适的固定角落，但是和家里其他人分开。如果天气好，在房间另一头开窗，使得微风可以吹过病人的脸再吹到外面去。当然天气太冷时不能这么做，如果开窗让房间里太冷，反而会让病人病情加重。

中国政府在接下来的几周内可能会有非常严厉的措施，对老百姓来说会是一段苦日子。当病毒传到别的国家，别国也可能会采用类似的严厉举措来缓解疫情。如果你家人、邻居、公司同事、学校同学所有人都使用上面这些简单的防范措施，可以大大减少病毒的传播，

注意安全。不要惊慌。采取常识性的防范措施。疫情虽然凶险，但总会过去。

作者：Laurie Garrett，科学记者、普利策获奖者；曾为美国外交关系协会

研究全球健康的资深会员。

翻译：《译家》团队

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